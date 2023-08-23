Dünyaca ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Dünyaca bilinen "L'Italiano (İtalyan)" şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Salvatore (Toto) Cutugno hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Bir süredir Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde tedavi gören ünlü müzisyen 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Menajeri Danilo Mancuso, Cutugno’nun uzun süredir mücadele ettiği hastalığı karşısında son aylarda durumunun ağırlaştığını belirtti.

7 Temmuz 1943’te doğan sanatçı, 1960’lı yıllarda başlayan müzik kariyerinde zamanla İtalyan pop ve pop rock müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Cutugno, 1983’te “Lasciatemi Cantare (Bırakın şarkı söyleyeyim)” nakaratıyla da bilinen “L’Italiano (İtalyan)” isimli parçasıyla dünya genelinde üne kavuştu.


Sanatçı ayrıca 1990’da İtalya’yı temsilen katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Insieme (Birlikte): 1992” isimli şarkısıyla birinci olmuştu.

ÖLÜM HABERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Müzik kariyerinde çok sayıda şarkının bestecisi ve söz yazarı olan sanatçının ölüm haberi ülke genelinde geniş yankı yarattı.

İtalyan basını, Cutugno’nun “İtalyan müziğinin sadeliğini ve geleneğini yurt dışında taşımayı başaran bir isim” olduğunu yazdı.

ANSA ajansı, ölüm haberini, “L’Italiano” şarkısıyla yurt dışında sembol olan Toto Cutugno öldü” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sanatçının “L’Italiano” şarkısındaki sözlere atfen “Gerçek bir İtalyan olan Toto Cutugno’ya hoşça kal.” ifadesini kullandı.

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da “Toto Cutugno'nun ölümüyle müzik dünyası popüler ve önemli bir yorumcuyu kaybetti. İtalyan olmanın gururuyla yurt dışında da takdir edilen bir sanatçıydı. Kendisi söz yazarı olarak da yeteneğini gösterdi. Bu acı dolu anda, ailesinin ve yakınlarının yanındayım.” mesajını paylaştı. (AA)

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