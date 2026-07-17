Dünyaca Ünlü Janoska Ensemble, Eşsiz 'Janoska Style' ile Bodrum Kalesi'nde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en prestijli konser salonlarında kapalı gişe çalan ve müzik literatürüne kazandırdıkları "Janoska Style" yaklaşımıyla tanınan sıra dışı topluluk, Bodrumlu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Klasik müzik mirasını kendilerine has doğaçlama teknikleri ve modern caz armonileriyle esneten Janoska Ensemble, dinleyicilerine unutulmaz bir açık hava performansı sunacak.

TEKRARI OLMAYAN BİR REPERTUVAR DENEYİMİ

Mozart'tan Bach'a, Vivaldi'den Piazzolla'ya uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Janoska Ensemble, her konserinde sergilediği farklı ve tekrar etmeyen doğaçlama performanslarıyla biliniyor. Konsere ev sahipliği yapacak tarihi Bodrum Kalesi, eşsiz deniz manzarası ve akustiğiyle uluslararası kültür sanat etkinliklerinin bölgedeki en önemli adresleri arasında yer alıyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Geçmişin mirasını evrensel müzikle buluşturacak konser, 31 Ağustos akşamı gerçekleştirilecek. Konserin biletlerine "Biletinial" platformu üzerinden veya etkinlik günü kale gişelerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA