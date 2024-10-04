Dünyaca Ünlü Eserler Eskişehir’de

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Institut Français Türkiye iş birliği ile Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde Selçuk Demirel’in “Yerle Gök Arasında” adlı sergisi ile Micro-Folie Eskişehir Dijital Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, Fransa Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, EBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hale Kargın, bürokratlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende ilk olarak Selçuk Demirel’in “Yerle Gök Arasında” sergisinin açılışı yapıldı. Ardından ziyaretçilerini yeni teknolojiler aracılığıyla yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan bir kültür ve sanat yolculuğuna çıkaran Micro-Folie Eskişehir Dijital Müzesi sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

“Ankara Fransız Enstitüsü iş birliği ile Eskişehir’de ağırlamaktan onur duyduğumuz değerli sanatçı Selçuk Demirel’in ‘Yerle Gök Arasında’ sergisi ile Micro-Folie Eskişehir Dijital Müzesi’nin açılışına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Sanatsever Eskişehirlilerin bu özel sergiye ve Micro-Folie interaktif Dijital Müzesi'ne büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum. Selçuk Demirel gibi ülkemizin çok önemli bir değeri olan sanatçımızın kaleminden çıkan eserler, dünyanın dört bir yanında insanlığın yaşadığı sıkıntıları da dünden bugüne bizlere sunacak. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda ne yazık ki insanlık; iklim krizi, çevre felaketleri ve afetlerle zor zamanlardan geçiyor. Bu durum çevreyi korumanın ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak küresel bir farkındalıkla mümkün olacağını hatırlatıyor. Sergi aynı zamanda yaşadığımız sorunların geçmişten bugüne bir olaylar bütünü olduğunu görmemizi sağlayacak. Böylece ‘acaba dün neyi yanlış yaptık ve geleceğe nasıl bakmalıyız’ konusunda hepimizin belleğine çok anlamlı notlar düşecek. Bugün bizi heyecanlandıran ikinci açılışımız ise Fransa’nın önde gelen müzelerindeki eserlerin sergilendiği Micro-Folie dijital müzesi olacak. Yine Ankara Fransız Enstitüsü iş birliğiyle Eskişehir’de sanatseverleri karşılayacak olan dijital müze, ziyaretçilerini yeni teknolojiler aracılığıyla yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir kültür ve sanat yolculuğuna çıkaracak. Fransa’nın önde gelen müze ve bilim kurumlarından Versailles Sarayı, Pompidou Merkezi, Louvre Müzesi, Picasso Müzesi’nin de aralarında olduğu 12 kurumun yüzlerce eserini rehber eşliğinde dev ekranlardan izleyecek olan ziyaretçiler, farklı bir deneyim yaşayacaklar. Fransa’nın insanlık tarihine sanatla kattığı değeri tekrar anlatmama gerek yok. İnsanlığın ortak mirası olan bu eserleri, dijital çağın gereklilikleriyle Eskişehir’de sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fransa Türkiye Büyükelçiliği’ne, Ankara Fransız Enstitüsü'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Barış ve umut dolu bir dünyaya ulaşmak ancak sanatla mümkündür’ diyorum.”

Fransa Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise şunları dile getirdi:

“Bu güzel iş birliği ile Eskişehir’de sizlerle buluşmaktan çok mutuyuz. Umarım bu iş birliğimiz hep devam eder. Yer ve Gök Arasındaki sergi bahar aylarında Ankara’dan geçerek Eskişehir’e ulaştı. Söz konusu serginin en geniş kitlelere ulaşmasını istememizin sebebi iklim krizinden etkilenen bölgelerin iş birliği içerisinde olmasını sağlamaktır. Sayın Başkan Ayşe Ünlüce’nin kadın hakları ve çevre konusunda çok hassas olduğunu biliyorum. Bu anlamda Selçuk Demirel’in eserlerini burada sergilemek hepimiz için çok özel bir durum. Micro-Folie müzesi de 2017 yılında hayata geçirilen bir çalışma. Bu projenin temelinde ortak kültür mirasındaki eserleri herkesin erişimine açmak var. 12’den fazla müze ve 100’den fazla eser sergileniyor. Mümkün olduğunca Eskişehir’de başta öğrenciler olmak üzere herkesin ortak mirasımız eserleri görmesi için Ankara’dan sonra buradayız. Bu iki projeyi Eskişehir’de buluşturmakta Sayın Başkan Ayşe Ünlüce ve ekibinin sıcak yaklaşımı büyük rol oynadı. Çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce, Büyükelçi Isabelle Dumont ve katılımcılar sergiyi gezdi. Micro-Folie Eskişehir Dijital Müzesi’ni de deneyimleyen Ünlüce ve Dumont, dünyanın ünlü müzelerinde sergilenen sanat eserleri hakkında yapılan sunumu dinledi.







Kaynak: ANKA