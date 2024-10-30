Dünyaca Ünlü Dream Theater, İstanbul'a Geliyor

Dünyaca ünlü progresif metal grubu Dream Theater, '40. Yıl Dönümü Turnesi' kapsamında 27 Temmuz 2025'te İstanbul'a gelecek. Biletler ise 1 Kasım'da satışa çıkacak.

Dünyaca Ünlü Dream Theater, İstanbul'a Geliyor

Progresif metal grubu Dream Theater, 2010 yılında gruptan ayrılan ve metal tarihinin en önemli davulcuları arasına adını yazdıran orijinal davulcusu Mike Portnoy'un yeniden gruba dahil olmasının ardından ilk turnesine başlıyor. Ünlü grup, '40. Yıl Dönümü Turnesi' kapsamında 27 Temmuz 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Günümüzün en önemli virtüözlerinden John Petrucci, James LaBrie, Jordan Rudess, John Myung, Mike Mangini ve son olarak yeniden gruba katılan Mike Portnoy'dan oluşan ABD'li grup, İstanbul'da unutulmaz klasiklerini ve hayranlarının favori parçalarını seslendirecek. Organizasyonun biletleri 1 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Bubilet'te satışa çıkacak.

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