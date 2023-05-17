Dram, animasyon, aksiyon... İşte bu hafta sonu vizyonda izleyici ile buluşacak filmler
19 Mayıs Cuma günü sinemaseverler beyaz perde de yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan komediye, aksiyondan korkuya önemli yapımlar vizyonda olacak.
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek Araf 6: Ölüm, sınıf öğretmenliği yapan Yavuz’un başından geçen talihsiz olayları konu ediniyor. Sınıfa gelen yeni bir öğrenciyle gerçek ve rüyalar arasında kaybolan Yavuz, kısa bir süre sonra cinler tarafından esir alındığını öğrenir. Eski eşi Ayşe’den şüphelenen öğretmen, bu sır perdesini çözmek için elinden geleni yapar…
Sinema filmlerinde rol almak isteyen oyuncu Umut, eşi Asiye, birlikte kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Babasını kaybeden Umut, annesinin evlenmesi üzerine Bursa’da yaşayan dayısının yanına gönderilmiş ve sonrasında annesiyle hiç görüşmemiştir. Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa’ya gelir. Bir Umut, yirmi yıldır görüşmediği annesinin gelişiyle hayatı alt üst olan Umut'un hikayesini anlatıyor.
Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Çılgın Yarışçılar, ailesine ait olan bir ünvanı almak için elinden geleni yapan, yarış arabalarına tutkusu olan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Film, yarış arabalarına tutkuyla bağlı bir genç olan Sloan’ın ailesinin de bir zamanlar yarışçı olduğunu öğrenmesiyle onlara ait olan unvanı geri kazanmak için harekete geçmesini anlatıyor.
Çok sevilen Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X), Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jason Momoa’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek film, sinemaseverleri 140 dakikalık aksiyon dolu bir yolculuğa çıkartıyor.