Diyarbakır'da Orhan Asena Yerli Oyunları Tiyatroseverlerle Buluştu Festivali

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" 20'nci kez tiyatroseverlerle buluştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde Ankara Devlet Tiyatrosunun hazırladığı "Devlet Ana" oyunuyla başlayan festival kapsamında, 32 oyun sahnelenecek.

Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Festivalin açılışında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları olarak kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma amacıyla düzenledikleri festivalin Türk tiyatrosunun en değerlilerinden biri haline geldiğini söyledi.

Yerli yazarların eserlerini sahneye taşıyarak tiyatronun gücüyle kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinde olduklarını belirten Karadağlı, şöyle devam etti:

"Bu festivalin adını taşıyan Orhan Asena, Türk tiyatrosuna derin katkılarda bulunmuş çok kıymetli bir yazarımızdır. Onun ismiyle düzenlenen bu etkinlik sadece bir anma değil, aynı zamanda yerli oyunlarımızın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunun da bir göstergesidir. Her bir oyun bizlere geçmişi, bugünü ve geleceği düşünmemiz için yeni kapılar aralarken insanlığın ortak meselelerine de sanatsal bir perspektif sunmaktadır."

Karadağlı, festivale katılan sanatçılara ve festivalde emeği bulunanlara teşekkür ederek, bu yıl festivalde Devlet Tiyatrolarının zengin repertuarındaki birbirinden değerli oyunları sanatseverlerle buluşturacaklarını belirtti.

"Türk tiyatrosuna ve yerli yazarlarımıza gösterilen ilgi ve desteğin sanata olan inancımızı daha da güçlendirdiğini belirtmek isterim. Hep birlikte sanatın toplumları bir araya getiren ve insanları buluşturan büyük bir güç olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz." diyen Karadağlı, bu festivali Diyarbakır'da büyük bir heyecanla karşılayan tüm sanatseverlere teşekkürlerini iletti.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Erkan Aytemur da festivalde konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Tamer Karadağlı'ya plaket verdi.

Festival kapsamında 11-22 Ekim'de İstanbul DT "Bence Katil Öldürdü", "Acaibü'l Temaşa", "Kırmızı Küre", "Çarpışma", "Masal Yolu" ve "Çöp Canavarı", Ankara DT "Hayal Dükkanı", "Sihirli Ayna" ve "Kadınlar, Filler ve Saireler", İzmir DT "Bir Düş Gibi", "Radyo-yu Hümayun", "Barış Ormanı", "Folklorama (müzikal)", "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" ve "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Antalya DT "Misafir" ve "Ağustos Parkı", Bursa DT "Mai ve Siyah" ve "Uçurtmanın Kuyruğu", Trabzon DT "Otoban Köpekleri" ve "Sihirli Lamba", Adana DT "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Erzurum DT "Hiç Kimsenin Öyküsü", Van DT "İtaat İlamı", "Büyülü Prens" ve "Şifreli Köpek", Sivas DT "21.15 Treni", "Gizli Bahçenin Bezelyesi" ve "Tebeşir Ağacı" ile Kayseri DT "Keşanlı Ali Destanı" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş" adlı oyunları sahneleyecek.

Kaynak: AA