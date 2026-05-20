Depremde Yıkılan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası Tiyatroyla Küllerinden Doğdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023 depremlerinin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, şehrin hem siyasi hem de kültürel hafızası olan tarihi bir sembol küllerinden doğdu. Depremde tamamen yıkılan ve aslına uygun olarak yürütülen çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, dün akşam düzenlenen tarihi bir protokolle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne resmi olarak tahsis edildi. Kentin sanatla iyileşmesi adına dönüm noktası olan açılış gecesinde salon hıncahınç doldu.

'HATAY'IN YENİDEN NEFES ALIŞINA TANIĞIZ'

Tarihi binanın tahsisi için düzenlenen imza törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katıldı. İmzalanan ortak protokolün ardından bina resmen Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi olarak tescillendi. Tiyatro salonunun açılışında konuşan genel müdür Tamer Karadağlı, yaşanan bu anın sadece bir sahne açılışından ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yalnızca bir tiyatro sahnesinin açılışına değil, ayağa kalkan Hatay'ın yeniden nefes alışına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Tarihi bir yapıda sahne açmak gurur verici. Burada artık kalıcıyız, tek isteğimiz Hataylıların Devlet Tiyatrolarını yalnız bırakmamasıdır."

'HATAY’IN AYAĞA KALKTIĞININ EN BÜYÜK GÖSTERGESİ'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği önemi anımsatan Vali Mustafa Masatlı, "Ağır hasar alan Meclis Binamızı aslına uygun ihya ettik. Şimdi de burayı sanat ve kültürle yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise bu açılışın şehrin geri dönüş hikayesindeki en büyük sembollerden biri olduğunu kaydetti. Deprem sonrası şehirden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara seslenen Öntürk, "Yuvaya dönün" çağrısı yaptı ve kentte yeni bir tiyatro sahnesi binası yapmak için de çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

PERDE AÇILDI

Konuşmaların ve resmi imza töreninin ardından sahne ilk oyuncularını ağırladı. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Bu da Geçer Ya Hu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İzleyicilerden büyük alkış alan oyun, aslına uygun kurgulanan Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde perde açan ilk eser olarak tarihe geçti.

Kaynak: ANKA