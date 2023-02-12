Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?
7.7 ile 7.6 büyüklükteki depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü. Peki deprem bölgesindeki tarihi yapılar, kültür varlıkları ne durumda?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'yi yasa boğdu.
10 ili etkileyen depremler nedeniyle binlerce bina yıkılırken, afet bölgesindeki kültürel miraslardan, tarihi yapılardan bazıları da zarar gördü. Bazıları ise zarar görmeyerek yüreklere su serpti.
GAZİANTEP KALESİ YIKILDI
İlk belirlemelere göre Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.
Malatya’da, Hamidiye Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.
HATAY MECLİS BİNASI BU HALDE
Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve yaklaşık iki yıl önce Hatay Valiliği öncülüğünde kültür-sanat merkezi haline getirilen tarihi bina çöktü.