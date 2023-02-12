Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?

GAZİANTEP KALESİ YIKILDI

İlk belirlemelere göre Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

Malatya’da, Hamidiye Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.