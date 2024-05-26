Dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor: 5 metrekare dükkanında 65 yıldır teknolojiye direniyor

Oğlunun da bu mesleği yaşatabilmek için çalıştığını ifade eden usta Tahir Demirci, “Biz teknolojiye direniyoruz. Fabrikalar çok fazla üretim yapılabiliyor. Fakat el emeği yapan yok. Bu meslek ölüyor. Keşke oğlumla beraber bir kişi daha bu mesleği yaşatsa ama maalesef ki yok” dedi.