Cuma günü vizyona girecek filmler
Sinema salonları her hafta yepyeni yapımlara ev sahipliği yapmaya devam ederken bu hafta vizyona girecek filmler belli oldu.
Korku, gerilim ve bilim kurgu türlerini bir arada barındıran Öldüren Oyun (The Friendship Game), bir grup gencin birbirlerine olan bağlılıklarını test eden ve oyunun derinliklerine indikçe yıkıcı sonuçları olan garip bir nesneyle karşılaşmalarını konu alıyor.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Tay, Nurullah Yenihan yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini konu ediniyor.