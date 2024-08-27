Cengiz Aytmatov'un Kardeşi Vefat Etti

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi İlgiz Aytmatov hayatını kaybetti. 93 yaşındaki İlgiz Aytmatov'un vefat haberini Cengiz Aytmatov'un kızı Cemile Aytmatova duyurdu.

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Cengiz Aytmatov'un Kardeşi Vefat Etti

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi bilim insanı İlgiz Aytmatov hayatını kaybetti. Cengiz Aytmatov'un kızı Cemile Aytmatova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah 5.40'ta babamız İlgiz Aytmatov bu dünyadan ayrıldı" ifadesini kullandı.

İLGİZ AYTMATOV KİMDİR?

İlgiz Aytmatov, devlet adamı Törekul ile ve öğretmen Nagima Aytmatov'un çocuğu olarak Kırgızistan'ın Bişkek (eski adıyla Frunze) şehrinde 8 Şubat 1931'de dünyaya geldi.

Moskova Jeoloji Araştırma Enstitüsü Arama Mühendisliği Fakültesi'nden 1954'te mezun olan İlgiz Aytmatov, 1985 yılında 'doktor' ve 1991'de 'profesör' unvanına sahip oldu.

Ömrünü bilime adayan İlgiz Aytmatov, 1990-1993 yılları arasında Kırgızistan Bilimler Akademisi Başkanlığı görevini üstlendi.

Akademiye bağlı jeoloji Enstitüsü'nde çalışan İlgiz Aytmatov, 7 monografi dahil 218'den fazla bilimsel eser yayımladı ve 15 buluşuna patent aldı.

Kaynak: AA

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