Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri sevenlere müjde: Senaryo hazır

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri 2'nin senaryosunu tamamladı.

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Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri sevenlere müjde: Senaryo hazır

Cem Yılmaz son dönemde Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezon senaryosunu yazmak için kampa girmişti. Geçen haftalarda anne ve babasının Asos’taki yazlığına giden Yılmaz, bir süre kafa dinleyip senaryoya odaklanmıştı. Ünlü komedyen sonunda müjdeyi verdi ve senaryoyu tamamladığını açıkladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya‘nın yanı sıra ikinci sezonda Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Şükran Ovalı ve Bora Akkaş‘ın rol alacağı diziyle ilgili Cem Yılmaz “Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım… Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum… Haftaya ekip arkadaşlarımla buluşup üzerine konuşacağız” mesajını paylaştı.

Yılmaz, Erşan Kuneri’nin 2. sezonunun içeriğiyle ilgili de şu açıklamayı yaptı:

“Kötü Yol – Kaymak Zamanı – Hamurişi – Yaprak Sarması – Acı Baba – Şekerpaşa filmleri ve Nekes Hayat Müzikli Kabaresi ile fena geliyor.1 984-85 ve 86 ya damga vuran filmlerimle sizlerin huzurundayım… :)”

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