Cem Yılmaz 'daha fazla bekleyemem' diyerek duyurdu: GORA'nın devam filmi geliyor!

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, GORA'nın devam filminin çekileceğini duyurdu.

Cem Yılmaz 'daha fazla bekleyemem' diyerek duyurdu: GORA'nın devam filmi geliyor!

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 2004'te yayınlanan GORA filminin devamının 20 sene sonra vizyona gireceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix'i etiketleyen Cem Yılmaz, "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerine yer verdi.


Yılmaz'ın paylaştığı afişte "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.

GORA'nın devam hikayelerine sahip AROG 2008'de, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime girmişti.

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