Caz müziğinin efsane ismi Ayşe Gencer hayatını kaybetti

Türkiye'de caz müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan İlham Gencer ve Ayten Alpman'ın kızı, ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer (66) hayatını kaybetti. Gencer bir süredir tedavi görüyordu. Kerem Görsev acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İlham Gencer 1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlendi 1961'de boşandılar. Bu evlilikten Ayşe Gencer ve İlhan Gencer doğdu.

Ayşe Gencer, klasik müziğin ve cazın tınılarıyla erken yaşta tanıştı. Piyano öğretmeni olan babaannesinden ilk derslerini aldı. 18 yaşında TRT İstanbul radyosunun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışması'nı kazanarak profesyonel müzik yaşamına adım attı. Bodrum Jazz Now adlı kulüpte, piyanoda Tuna Ötenel, kontrbasta Nezih Yeşilnil ve davulda Cankut Özgül eşliğinde caz söylemeye başladı. Erol Pekcan'dan destek gördü, cesaretlendi. 1988’de trompet sanatçısı İmer Demirer ile evlendi.

Akbank Caz Festivali, Yapı Kredi Caz Festivali, Antalya Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Alanya Caz Günleri, Borusan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği Caz & Blues Festivali, Ankara Caz Festivali gibi birçok yerli ve uluslararası caz festivalinde, kültür ve sanat etkinliklerinde sahne aldı; TRT Caz Orkestrası, İstanbul Klarnet Korosu ile konserler verdi.

Repertuarındaki parçaların hepsinin bir anısı ve kendisinde bıraktığı izler olduğunu söyleyen Ayşe Gencer, çok sevdiği standartlardan biri olan Everything Happens To Me adlı parçayı bas sanatçısı İlkin Deniz’in “Old School Jazz Standartları” albümünde seslendirdi; albüm Amerika’da yayınlandı. Ayşe Gencer 2011’de ilk albümü Bud Beatiful’u çıkarmıştı.