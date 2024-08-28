Cami Temeli Kazısında Tarihi Kemer ve Tünel Bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde caminin temel kazısı sırasında tarihi kemer ve tünel bulundu.

6 Şubat 2023'teki ikinci depremde yıkılan Maarif Cami'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Temel kazı çalışmasının devam ettiği bölgede, tarihi kesme taşlara rastlandı. İhbar üzerine bölgede inceleme ve kazı yapan uzman ekip, tarihi olduğu değerlendirilen kemer kalıntısı ve tünel girişine ulaştı. Horasan harcı kullanılarak yapıldığı değerlendirilen kemerin olduğu noktadaki inşaat çalışmaları durduruldu.

Ekinözü Kaymakamlığı ve Elbistan Müze Müdürlüğünce yapının incelenmesi ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilçeye uzman ekip göndererek sahada inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA