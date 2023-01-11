Bu hafta sonu sinemaseverleri neler bekliyor? İşte vizyona girecek filmler

Polonyalı usta sinemacı Jerzy Skolimowski’nin yönettiği dram filmi Aİ (EO), hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini sinema perdesine aktarıyor. Polonya’da bir sirkte doğan eşek, yaşamı boyunca çok iyi ve çok kötü insanlarla karşılaşıyor. Çok mutlu olduğu zamanlarda, felaketlere uğradığı zamanlarda oluyor. Ancak o her şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor.