Bu hafta sonu sinemaseverleri neler bekliyor? İşte vizyona girecek filmler
Ocak ayında soğuk havalar nedeniyle eve kapanan sinemaseverler beyaz perdeyle buluşacak filmleri ilgiyle takip ediyor. Korku, komedi, aksiyon... İşte hafta sonu vizyona girecek filmler...
Bu hafta vizyona girecek ikinci korku filmi olan Ammar 3: Cin Kabilesi, sevdiği çocuğu elde etmek isteyen yirmi yaşındaki Zemherin’in hikâyesini işliyor. Arkadaşı Şule ile birlikte Ammar cinlerinden yardım alarak büyü yaptıran Zemherin, cinlerden istediği şeyi alıyor. Fakat cinler bu büyüyü yaparken, herkesin hayatını içinden çıkılmaz koca bir kâbusa çeviriyor.
Polonyalı usta sinemacı Jerzy Skolimowski’nin yönettiği dram filmi Aİ (EO), hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini sinema perdesine aktarıyor. Polonya’da bir sirkte doğan eşek, yaşamı boyunca çok iyi ve çok kötü insanlarla karşılaşıyor. Çok mutlu olduğu zamanlarda, felaketlere uğradığı zamanlarda oluyor. Ancak o her şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor.
Komedi tutkunlarının beğenisini kazanacak İllegal Hayatlar, kaçak bir kumarhanenin sahibi olan Mahsun’un eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Kumarhanesine yapılan polis baskınlarını önlemekte zorlanan Mahsun, bu baskınlarla baş edebilmek için sahte bir siyasi parti kurmaya karar veriyor. Siyasi partinin diğer insanlardan çok fazla ilgi görmesi üzerine Mahsun, kendini politika dünyasının ortasında buluyor.
Yönetmenliğini Gerard Johnstone’nin yaptığı yabancı korku filmi Megan (M3GAN), bir oyuncak şirketinde çalışan zeki robotikçi Gemma’nın başından geçenleri anlatıyor. Yapay zekayı kullanarak bir insan gibi hareket edebilen oyuncak bebek Megan’ı geliştiren Gemma, 8 yaşındaki yeğeni Cady’e bakması için Megan prototipini Cady ile eşleştiriyor. Ama onun bu hatalı kararı akıl almaz sonuçlar ortaya çıkarıyor.