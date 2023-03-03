Bu hafta 7 yeni film vizyona girdi

Pathaan: Pathaan, Hindistan gizli servisi RAW'ın bir ajanıdır. Uzu süredir öldüğü düşünülen Pathaan, beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıkar. Çünkü eskiden de peşinde olduğu ve son seferinde onu kandıran bir terör örgütü geri dönmüştür. Liderleri Jim, Hindistan'ı sallayacak korkunç bir saldırı planlar. Onu yalnızca Pathaan durdurabilir, ancak bunun için yalnızca meslektaşlarının değil, her şeyden önce gizemli Rubai'nin yardımına ihtiyacı vardır.