Bu hafta 7 yeni film vizyona girdi
7 yeni film, bugün (3 Mart Cuma) sinemaseverler ile buluştu.
İşte o filmler...
CREED III: Efsane Devam Ediyor: CREED III : Efsane Devam Ediyor, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir dövüşçü olan Damian ile yüzleşmek zorunda kalan boksun idolü olan Adonis Creed'in hikayesini konu ediyor
Hayata Röveşata Çeken Adam: Fredrik Backman’ın aynı adlı romanından uyarlanan Hayata Röveşata Çeken Adam, emekli olan huysuz bir adamın, hayatına odaklanıyor. Eşini kaybeden ve günlerini onun mezarını ziyaret ederek geçiren Otto Anderson’ın tek eğlencesi, bıktırdığı komşularını eleştirmek ve acımasızca yargılamaktır. Mahallenin huysuz ihtiyarı olan Otto’nun hayatı, yan dairesine yeni komşularının taşınmasıyla bambaşka bir hal alır. Marison kıvrak zekasıyla tam da Otto’nun dişine göree bir rakiptir. Çok geçmeden onların arasında beklenmedik bir dostluk başlar.
Pathaan: Pathaan, Hindistan gizli servisi RAW'ın bir ajanıdır. Uzu süredir öldüğü düşünülen Pathaan, beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıkar. Çünkü eskiden de peşinde olduğu ve son seferinde onu kandıran bir terör örgütü geri dönmüştür. Liderleri Jim, Hindistan'ı sallayacak korkunç bir saldırı planlar. Onu yalnızca Pathaan durdurabilir, ancak bunun için yalnızca meslektaşlarının değil, her şeyden önce gizemli Rubai'nin yardımına ihtiyacı vardır.