Breaking Bad Dizisiyle Ünlenmişti: Walter White'ın Evi Satılıyor

ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan ve popüler televizyon dizisi Breaking Bad ile tanınan evin 4 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi. Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.

Kaynak: DHA