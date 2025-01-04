Breaking Bad Dizisiyle Ünlenmişti: Walter White'ın Evi Satılıyor
ABD'nin Albuquerque kentindeki Breaking Bad dizisinde Walter White'ın ailesiyle yaşadığı ev, dizi sayesinde uluslararası bir üne kavuştu. Dizinin hayranları için önemli bir simge haline gelen ev, 4 milyon dolara satışa sunuldu.
ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan ve popüler televizyon dizisi Breaking Bad ile tanınan evin 4 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi. Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.
Kaynak: DHA
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