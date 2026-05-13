Bodrum’da 14 Günlük Müzik Şöleni: 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali Başlıyor

Bodrum’un en prestijli kültür-sanat mekanları, 14 gün boyunca caz müziğin büyüleyici ritimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Konserlerden dijital sergilere, derinlemesine söyleşilerden kardeş festival iş birliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan festival, bu yıl iki büyük uluslararası unvanla sanatseverleri bekliyor.

DÜNYA CAZ AĞINA KABUL EDİLDİ

Bodrum Caz Festivali, bu yıl prestijli Dünya Caz Ağı (WJN) üyeliğine resmen kabul edilerek küresel görünürlüğünü artırdı. Organizasyon aynı zamanda, Avrupa Festivaller Birliği tarafından verilen ve kültür-sanat alanında uluslararası bir kalite damgası olan "EFFE Etiketi" almaya hak kazandı.

Öte yandan Rodos ve Güney Ege Uluslararası Caz Festivali ile 8 yıldır kesintisiz sürdürülen kardeş festival ortaklığı sayesinde, Türk-Yunan kültürel bağları müzik köprüsüyle güçlenmeye devam ediyor.

AÇILIŞ GECESİ YILDIZLAR GEÇİDİYLE BAŞLIYOR

Festivalin perdesi, 15 Haziran’da Very Chic Bodrum’da düzenlenecek basın açılışı, plaket töreni ve özel bir kokteyl ile aralanacak. Açılış gecesinde sahne alacak dev isimler ve festival boyunca müzikseverlerle buluşacak kadro şu şekilde açıklandı:

Açılış Gecesi: Dilek Sert Erdoğan Hammond Band & Yavuz Darıdere

Festival Kadrosu: Şenay Lambaoğlu, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Fahir Atakoğlu, Esra Üçcan Quartet, Monika Bulanda Quartet ve Bilal Karaman.

CAZ TARİHİ SÖYLEŞİLERİ VE DİJİTAL SERGİLER

Etkinlik, sanatsal performansların yanı sıra caz kültürünü derinlemesine ele alan entelektüel buluşmalara da sahne olacak.

Festival takvimi boyunca uzman isimlerin katılımıyla "Caz Tarihi", "Yeni Başlayanlar İçin Caz" ve ana temayı işleyen "Caz evrenseldir" başlıklı paneller düzenlenecek. Sanatseverler ayrıca festival alanlarındaki dijital sergileri deneyimleme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA