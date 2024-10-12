Bodrum ve Kos'un Dostluk Konseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle yaşama geçirilen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali’nin ilk günüde, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğiyle dostluk konseri yapıldı.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ile protokol üyeleri dün Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin katılımıyla Bodrum Limanı’nda karşılandı. Protokol üyeleri daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı’nda ağırlandı. Akşam saatlerinde Belediye Meydanı’ndan Kumbahçe Meydanı’na Türk ve Yunan bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle etkinlikler devam etti. Bando gösterileri alanda ilgiyle takip edilirken sanatçılar Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ dostluk şarkılarıyla eğlence dolu saatler yaşattı.

2. Bodrum-Kos Dostluk Konseri’ne Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, CHP Muğla Milletvekilleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Kos ve Bodrum Belediyesi’nden başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Kos halkı ile Bodrumlular ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: ANKA