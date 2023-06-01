'Black Mirror'ın yeni sezonundan ikinci fragman

Netflix'te izleyicilerle buluşan karanlık ve satirik antoloji serisi 'Black Mirror', 6. sezonuyla geri dönüyor. 

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'Black Mirror'ın yeni sezonundan ikinci fragman

Charlie Brooker imzalı serinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi isimler yer alıyor. 
Yeni sezonda yer alan bölümler şöyle: 

''Joan iğrenç biri''

Sıradan bir kadın, hayatının global bir dijital platform tarafından prestijli bir drama dizisine uyarlandığını öğrenince neye uğradığını şaşırır – dizide kendisini Hollywood’un ünlü isimlerinden Salma Hayek canlandırmaktadır.

''Loch Henry''

Genç bir çift doğa belgeseli çekmek için durgun bir İskoç kasabasına gider - ancak tarihin şok edici olaylarına yer veren bir yerel hikayenin cazibesine kapılır.

''Beyond The Sea''

Alternatif bir dünyanın 1969 yılında, yüksek teknoloji gerektiren riskli bir görev üstlenmiş iki adam akıl almaz bir trajedinin sonuçlarıyla mücadele eder. 

''Mazey Day''

Sorunlu bir genç yıldız, dahil olduğu vur kaç olayının sonuçlarıyla uğraşırken paparazzi tarafından takip edilir. 

''Şeytan 79''

1979, Kuzey İngiltere. Silik bir satış danışmanı bir felaketi önlemek için korkunç şeyler yapması gerektiğine ikna edilir.

Dizi, yeni bölümleriyle 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

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