Bir Haftada Üçüncü: İstanbul'da Bir Konser Daha İptal

'Slaughter To Prevail' ve 'Behemoth' konserlerinin ardından Zorlu PSM'de bu akşam düzenlenmesi planlanan 'God Is An Astronaut' konseri de iptal edildi. İptalin nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi yok.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde düzenlenecek iki metal konserini iptal etmişti. Kaymakamlık, 10 Şubat saat 21.30’da Slaughter To Prevail ve 11 Şubat saat 21.30’da Behemoth gruplarının sahne alacağı konserlerin “toplumsal değerlerle bağdaşmadığı” gerekçesiyle yasak kararı almıştı.

BİR KONSER DAHA İPTAL

Zorlu PSM'de düzenlenmesi planlanan bir konser daha iptal edildi. İrlandalı post-rock grubu 'God Is An Astronaut'un bu akşam Zorlu PSM'de vermesi planlanan konseri iptal edildi.

Konserin duyurusu da Zorlu PSM'nin duyuru sayfasından kaldırıldı. İptalin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Böylece bu hafta 3'üncü kez bir konser iptal edildi.

Kaynak: BirGün

Etiketler
İstanbul Konser
