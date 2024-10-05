Bingöl'de 2. Geleneksel Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali Düzenlendi

Yedisu 2. Geleneksel Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali yapıldı

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Bingöl'de 2. Geleneksel Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali Düzenlendi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Yedisu 2. Geleneksel Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali düzenlendi.
Yedisu Kaymakamlığı ve Yedisu Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivale Vali V. Malik Çalışır, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Abdurrahman Gül, BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, kurum amirleri, il içinden ve il dışından misafirler ile ilçe sakinleri katıldı.
Ünü Türkiye sınırlarını aşan Coğrafi İşaretli Yedisu horoz fasulyesi ve AB onaylı coğrafi işaretli Bingöl balı, bu yıl 2.’si düzenlenen festival vesilesiyle farklı konseptlerde hazırlanmış otantik stantlarda ziyaretçilerle buluştu. Yedisu Belediye Başkanlığı bahçesinde yapılan festivalde yaptığı selamlama konuşmasında Vali V. Malik Çalışır, ‘’Bu toprakların sunduğu nimetleri yine bu toprakların insanı ile buluşturan festivalimizin coğrafi işaretli fasulyemize ve AB tescilli balımıza ‘üretim, tanıtım, pazar ve katma değer oluşturmak’ adına büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum’’ dedi.
Yedisu 2. Geleneksel Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali sanatçı Mahmut Tuncer’in seslendirdiği birbirinden güzel halk türküleri, Solhan Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından yöresel oyunların sergilenmesi ve Horoz Kuru Fasulye ikramı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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