Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Kurslarına Kayıt Başladı

Bilecik Belediyesi tarafından müziğin farklı dallarında yeteneklerin keşfedildiği Sanat Akademisi müzik kursları kayıtları başladı.

Son Güncelleme:
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Kurslarına Kayıt Başladı

Bilecik Belediyesi tarafından müziğin farklı dallarında yeteneklerin keşfedildiği Sanat Akademisi müzik kursları kayıtları başladı.
Bilecik Belediyesi tarafından müziğin farklı dallarında yeteneklerin keşfedildiği Sanat Akademisi müzik kursları kayıtları başladı. Birçok öğrencinin müziğin çeşitli dallarında eğitimler aldığı kurslara kayıtlar, 27 Eylül’e kadar yapılabilecek.
Kurslarda; keman, gitar, bağlama, piyano, klarnet, bando, perküsyon, resim ve Türk Sanat Müziği alanlarında eğitimler verilecek. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslara kayıtlar kontenjanla sınırlı olacak. 7 yaş ve üzeri kursiyerlerin başvurularının alınacağı Sanat Akademisi kursları 1 Ekim Salı günü başlayacaktır.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
81 İldeki Ev Sahiplerine 30 Gün Süre Verildi : Ev Sahipleri İçin Artık Zorunlu 81 İldeki Ev Sahiplerine 30 Gün Süre Verildi : Ev Sahipleri İçin Artık Zorunlu
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin İlk Günü Düzenlendi 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin İlk Günü Düzenlendi
Zonguldak'lı Yazarın Kitapları İlgi Çekiyor Zonguldak'lı Yazarın Kitapları İlgi Çekiyor
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!