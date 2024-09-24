Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Kurslarına Kayıt Başladı

Bilecik Belediyesi tarafından müziğin farklı dallarında yeteneklerin keşfedildiği Sanat Akademisi müzik kursları kayıtları başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından müziğin farklı dallarında yeteneklerin keşfedildiği Sanat Akademisi müzik kursları kayıtları başladı. Birçok öğrencinin müziğin çeşitli dallarında eğitimler aldığı kurslara kayıtlar, 27 Eylül’e kadar yapılabilecek.

Kurslarda; keman, gitar, bağlama, piyano, klarnet, bando, perküsyon, resim ve Türk Sanat Müziği alanlarında eğitimler verilecek. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslara kayıtlar kontenjanla sınırlı olacak. 7 yaş ve üzeri kursiyerlerin başvurularının alınacağı Sanat Akademisi kursları 1 Ekim Salı günü başlayacaktır.

Kaynak: İHA