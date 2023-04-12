Beyaz perdede Metallica sürprizi: İşte hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler

Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası, bir mafya liderine ait define haritasının eline geçmesiyle kendisini büyük bir maceranın içinde bulan bir hocanın hikayesini konu ediyor. Istakoz Necmi, azılı bir mafyanın lideridir. Ona ait olan önemli bir define haritası, kendisi gibi azılı bir başka mafya lideri olan Yengeç Nuri'nin eline geçtiğinde Necmi, haritayı geri almak için harekete geçer. Bu sırada Yengeç Nuri, bir muska yapması için evine bir hoca çağırır. Tam da bu sırada Istakoz da haritayı geri almak için Yengeç Nuri'nin evine bir baskın düzenler. Yengeç, baskın sırasında haritayı saklaması için hocaya verir. Çatışmadan sağ kurtulan hoca, elindeki haritayla kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.