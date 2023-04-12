Beyaz perdede Metallica sürprizi: İşte hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler
Sinemaseverleri bu hafta sonu korkudan drama, animasyondan fantastik evrenlere birbirinden renkli yeni yapımlarla buluşacak. 13 Mart'ta ise Metallica'nin yeni albümü 72 Seasons beyaz perdede sanatseverlerle buluşacak.
Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Adalet, mafya ile amansız bir mücadelenin içerisine giren eski bir özel harekat çalışanının hikayesini konu ediniyor. Filmde, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit vermesi üzerine gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Emir’in geride bıraktığı karanlık geçmişinin tekrar gün yüzüne çıkmasıyla içerisine düştüğü adalet arayışı anlatılıyor.
Ela ile Hilmi ve Ali, kendilerini gün geçtikçe tekinsizleşen bir üçgende sıkışmış bir halde bulan bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini konu ediyor. Yılların başarılı eğitmeni Hilmi, bir yandan depremzede Ela'yı üniversite sınavlarına hazırlarken bir yandan da iki senedir sınıfta kalan apartman görevlisinin oğlu Ali'yi matematik çalıştırır. Üç yalnız ruh, birbirlerinden şifa bulmaya çalışırken, birden kendilerini gün geçtikçe tuhaflaşan bir üçgende sıkışmış halde bulur.
Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası, bir mafya liderine ait define haritasının eline geçmesiyle kendisini büyük bir maceranın içinde bulan bir hocanın hikayesini konu ediyor. Istakoz Necmi, azılı bir mafyanın lideridir. Ona ait olan önemli bir define haritası, kendisi gibi azılı bir başka mafya lideri olan Yengeç Nuri'nin eline geçtiğinde Necmi, haritayı geri almak için harekete geçer. Bu sırada Yengeç Nuri, bir muska yapması için evine bir hoca çağırır. Tam da bu sırada Istakoz da haritayı geri almak için Yengeç Nuri'nin evine bir baskın düzenler. Yengeç, baskın sırasında haritayı saklaması için hocaya verir. Çatışmadan sağ kurtulan hoca, elindeki haritayla kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.
Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli gibi önemli isimlerin rol aldığı Hava Muhalefeti, bir milletvekili adayının sevgilisiyle birlikte kaçamak yapmak için tatile çıkmasını konu ediniyor. Bodrum uçağında yerini alan çifti ve diğer yolcuları bekleyen sürprizler, sinemaseverleri kahkaha tufanına davet ediyor.