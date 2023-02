Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler

Güney Kore yapımı bir müzikal olan BTS: Yet to Come in Cinemas, ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle Oh Yoon-Dong’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşıyor. Yedi üyeden oluşan ünlü Koreli müzik grubunun bu ünlü konseri, Kore müziğini ve sanatını seven herkese 137 dakikalık harika bir şölen sunuyor.