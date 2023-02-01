Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler

Mahsun Kırmızıgül’ün hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı dram filmi Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül’ün kendi hayat hikâyesini işliyor. Filmde 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile Mahsun Kızmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yollarının kesişmesi ve ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte yıldızlığa uzanan bir yolculukları anlatılıyor.