Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler
Sinemaseverler 3 Şubat Cuma günü vizyona girecek filmler ile hafta sonuna merhaba diyecek. İşte dramdan korkuya bu hafta sonu sinemalarda izleyicilerin beğenisine sunulacak filmler...
Tarik Saleh’in yönetmenliğini yaptığı yabancı dram filmi Cennetten Gelen Çocuk (Boy From Heaven), Mısır’ın El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen Adem’in hikâyesini anlatıyor. Üniversitenin başındaki imam tüm öğrencilerin önünde aniden hayatını kaybedince Adem, kendini cinayet ve entrikalarla örülmüş bir casusluk ağının tam göbeğinde buluyor. Mısır’daki güç mücadelelerinin ortasında kalan Adem, bu hikayede istemeden çok önemli bir rol oynuyor.
Güney Kore yapımı bir müzikal olan BTS: Yet to Come in Cinemas, ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle Oh Yoon-Dong’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşıyor. Yedi üyeden oluşan ünlü Koreli müzik grubunun bu ünlü konseri, Kore müziğini ve sanatını seven herkese 137 dakikalık harika bir şölen sunuyor.