Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler

Sinemaseverler 3 Şubat Cuma günü vizyona girecek filmler ile hafta sonuna merhaba diyecek. İşte dramdan korkuya bu hafta sonu sinemalarda izleyicilerin beğenisine sunulacak filmler...

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Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler - Resim: 1
Mahsun Kırmızıgül’ün hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı dram filmi Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül’ün kendi hayat hikâyesini işliyor. Filmde 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile Mahsun Kızmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yollarının kesişmesi ve ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte yıldızlığa uzanan bir yolculukları anlatılıyor.
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Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler - Resim: 2
Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu yerli korku filmi Musallat 3, on beş yıl önce gerçekleşen korkunç olaylar nedeniyle oğlunu ve gelinini kaybeden Burhan’ın hikâyesini anlatıyor. Oğlunun ve gelinin ölümünden sorumlu tutulan Burhan, bu nedenle bir tımarhaneye gönderiliyor. Ancak ona musallat olan cinler, Burhan’ı akıl hastanesinde bile rahat bırakmıyor.
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Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler - Resim: 3

Tarik Saleh’in yönetmenliğini yaptığı yabancı dram filmi Cennetten Gelen Çocuk (Boy From Heaven), Mısır’ın El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen Adem’in hikâyesini anlatıyor. Üniversitenin başındaki imam tüm öğrencilerin önünde aniden hayatını kaybedince Adem, kendini cinayet ve entrikalarla örülmüş bir casusluk ağının tam göbeğinde buluyor. Mısır’daki güç mücadelelerinin ortasında kalan Adem, bu hikayede istemeden çok önemli bir rol oynuyor.

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Beyaz perdede hareketli hafta: Hafta sonu vizyona girecek filmler - Resim: 4

Güney Kore yapımı bir müzikal olan BTS: Yet to Come in Cinemas, ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle Oh Yoon-Dong’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşıyor. Yedi üyeden oluşan ünlü Koreli müzik grubunun bu ünlü konseri, Kore müziğini ve sanatını seven herkese 137 dakikalık harika bir şölen sunuyor. 

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