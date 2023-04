Beyaz perdede Coldpay heyecanı: İşte hafta sonu vizyonda sinemaseverler ile buluşacak filmler

Dünyanın en çok sevilen gruplarından Coldpay’in konserini beyaz perdeye taşıyan Coldplay - Music of the Spheres: Live at River Plate, grubun Buenos Aires'te on gece üst üste River Plate Stadyumu’nda kapalı gişe verdiği bu muhteşem konseri izleyicilerle buluşturuyor. BAFTA ödüllü ve Grammy adayı yönetmen Paul Dugdale tarafından çekilen ve daha önce görülmemiş görüntüler de dâhil olmak üzere remikslenmiş ses ve çarpıcı görseller içeren konser filmi sadece 19 ve 23 Nisan tarihlerinde Coldplay hayranlarıyla buluşuyor.