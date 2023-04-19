Beyaz perdede Coldpay heyecanı: İşte hafta sonu vizyonda sinemaseverler ile buluşacak filmler
Sinemaseverleri bu hafta sonu vizyona girecek yeni filmler ile buluşuyor. Dünyaca ünlü müzik grubu Coldpay’in konserini beyaz perdeye taşıyan Coldplay - Music of the Spheres: Live at River Plate ise sadece 19 ve 23 Nisan tarihlerinde beyaz perdede olacak.
Haftanın korku filmlerinden bir diğeri olan Alem-i Cin 4, mutlu bir çiftin altüst olan hayatlarını konu ediniyor. Film, çocukları olacağını öğrenen çiftin kabuslar görmeye başlaması ve sonrasında başlarından geçen talihsiz olaylar silsilesini anlatıyor. Psikiyatrist, kabusların korku ile bağlantılı travma sebebiyle gerçekleştiğini söylese de durum biraz farklıdır. İrem’in karnındaki bebek yapılan bir büyü sonucu cinlere aittir ve gerçekleşen kabuslar da gerçeğin ta kendisidir…
Dünyanın en çok sevilen gruplarından Coldpay’in konserini beyaz perdeye taşıyan Coldplay - Music of the Spheres: Live at River Plate, grubun Buenos Aires'te on gece üst üste River Plate Stadyumu’nda kapalı gişe verdiği bu muhteşem konseri izleyicilerle buluşturuyor. BAFTA ödüllü ve Grammy adayı yönetmen Paul Dugdale tarafından çekilen ve daha önce görülmemiş görüntüler de dâhil olmak üzere remikslenmiş ses ve çarpıcı görseller içeren konser filmi sadece 19 ve 23 Nisan tarihlerinde Coldplay hayranlarıyla buluşuyor.
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek Kötü Ruh: Uyanış (Evil Dead Rise), birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini konu ediniyor. Ormanda geçen serinin önceki filmlerinin aksine şehirde geçen film, et yiyen kötü ruhların canlanmasıyla kendilerini bir anda büyük bir kabusun içinde bulan kardeşlerin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi gibi ünlü isimlerin rol aldığı Tanrının Yarattıkları, bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanıyor. Film, rüzgarlı bir balıkçı köyünde yaşayan bir annenin yaşanan beklenmedik bir olayın ardından, kendi doğru ve yanlış duygusu ile her şeyden çok sevdiği oğlunu korumak arasında kalması ve sonrasında yaşananları konu ediniyor.