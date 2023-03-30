Beyaz perde bu hafta sonu herkese hitap ediyor: İşte cuma günü vizyonda olacak filmler

Bir süredir mutlu bir ilişkileri olan Michelle ve Allen, evlenmeye karar verdiklerini açıklamak için anne babalarını bir araya getirmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir gerçek ortaya çıkar; aileler birbirini gayet iyi tanımaktadır ve bu tanışıklık evlilik hakkında bambaşka fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Eğlenceli hikayesi ve yıldız kadrosuyla "Belki Evet, Belki Hayır" keyif dolu bir romantik komedi.