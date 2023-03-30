Beyaz perde bu hafta sonu herkese hitap ediyor: İşte cuma günü vizyonda olacak filmler
31 Mart Cuma günü sinemaseverleri vizyona girecek yeni filmler bekliyor. Korku, gerilim, animasyon, dram... Sinemalar bu hafta her yaştan izleyicileri bekliyor.
Keri Russell, Ray Liotta, Ayoola Smart’ın başrollerinde olduğu Çıldırmış Ayı (Cocaine Bear), gerilim tutkunlarını 95 dakikalık bir yolculuğa çıkartacak. 1985 yılında bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düşmesiyle ormanda kaybolan kokainin bir kara ayı tarafından yendiği gerçek bir olaydan uyarlanan film, yüksek miktarda kokaini tüketen ayının adeta cinnet getirip çevresine dehşet saçmasını konu ediniyor.
Mehmet Sağlam’ın yönettiği Ecinni 4: Ecel, Zeynep'in birtakım varlıkları görmeye başlaması ve bu süreçte Zeynep'in kız kardeşi Elif'in kaybolmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Doktor bir annenin ölümcül bir hastalığa yakalanan kızı için verdiği mücadelede kendini bir cinayet çıkmazında bulmasını konu alan "Kızım" filmi gerilim ve dram tadında yapısıyla izleyicisine aynı zamanda annenin bilinmez bir çıkmazda dini kötüye kullanarak insanların duygularını istismar edenlerin tuzağına düşmesini konu alıyor.
Bir süredir mutlu bir ilişkileri olan Michelle ve Allen, evlenmeye karar verdiklerini açıklamak için anne babalarını bir araya getirmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir gerçek ortaya çıkar; aileler birbirini gayet iyi tanımaktadır ve bu tanışıklık evlilik hakkında bambaşka fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Eğlenceli hikayesi ve yıldız kadrosuyla "Belki Evet, Belki Hayır" keyif dolu bir romantik komedi.