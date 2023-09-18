'Berlin'in yayın tarihi belli oldu

Pedro Alonso'nun başrolünde yer alacağı 'Berlin', 29 Aralık'ta Netflix'te başlıyor.

'Berlin'in yayın tarihi belli oldu

'La casa de Papel' karakteri Berlin'in merkezinde yer aldığı yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Netflix, daha önce aralık ayı olarak açıkladığı tarihin 29 Aralık olduğunu yeni bir video eşliğinde duyurdu.

Berlin’e yeni çetesinde elektronik mühendislik dehası Keila (Michelle Jenner), hayırsever profesör ve sırdaşı Damián (Tristán Ulloa), daima uçlarda yaşayan bir kamikaze, Cameron (Begoña Vargas), sadık dostu Roi (Peña Fernández) ve çetenin aksiyon konusunda durmak bilmeyen üyesi Bruce (Joel Sánchez) eşlik ediyor. La Casa de Papel dünyasından Itziar Ituño ve Najwa Nimri ise Raquel Murillo ve Alicia Sierra olarak geri dönüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlerin yanı sıra Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez ve Rachel Lascar da yer alıyor.

Álex Pina ve Esther Martínez Lobato’nun yaratıcısı olduğu sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva ve Lorena G. Maldonado kaleme alırken yönetmenliğini ise Albert Pintó, David Barrocal ve Geoffrey Cowper paylaşıyor.

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