'Beethoven hiç seks yapmadı'

Yazar Norman Lebrecht, yeni biyografi kitabı 'Why Beethoven: A Phenomenon In 100 Pieces'ta Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın karşılaştığı kadınlara defalarca aşık olmasına rağmen, günah olduğunu düşündüğü için seks yapmayı reddettiğini öne sürdü. Lebrecht, yüzlerce sayfalık tarihi kayıtları ve bestecinin ziyaretçileriyle iletişim kurmak için kullandığı konuşma kitaplarını inceledikten sonra bu sonuca vardığını belirtti.

Gazete Duvar'ın DailyMail'den aktardığı habere göre, Lebrecht, "Beethoven'ın bir ilişki içindeyken asla seks yapmadığından kesinlikle emin olabiliriz. Hiç seks yapmadığından yüzde 98 emin olabiliriz. Sevgiye ihtiyacı vardı ama yakınlığı bir günahla eş değer gördüğü için yakınlıktan kaçındı" dedi.

'BEETHOVEN, SEKSİ ERKEK ŞİDDETİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜ'

Lebrecht, Beethoven'ın 'seri olarak aşık olduğuna' şüphe olmadığını ancak bu tutkuların hiçbir zaman fiziksel bir ilişkiye dönüşmediğini söyledi. İddialarıyla ilgili, "Beethoven'ın babası hem kendisine hem de annesine karşı oldukça acımasız ve şiddetliydi. Beethoven annesini koruyordu. Besteci, annesi Maria öldükten sonra seksi 'erkek şiddetinin bir parçası' olarak gördü" dedi.

Lebrecht, Beethoven’ın 21 yaşında Avusturya’ya geldiğinde karşılaştığı ahlaksızlıktan da dehşete düştüğüne inandığını ve Viyana şehvetinden ve zenginlerin yozlaşmasından tiksindiğini aktardı. Beethoven’ın bir arkadaşı tarafından bir geneleve davet edildiğini ancak gitmediğini de anlatan yazar, "Burası onun için zenginlerin, müzisyenlerinden ergenlik çağındaki kızları kişisel olarak bekaretlerini bozmak için satın aldıkları bir şehir" ifadelerini kullandı.

Lebrecht, bestecinin bu tür yerlere sık sık gitmiş olabileceği ile ilgili çıkan daha önceki iddiaların ise muhtemelen yanlış çevirilerden kaynaklandığını aktardı.

'BEETHOVEN, ELDE EDİLEMEYEN KADINLARA AŞIK OLMA EĞİLİMİNDEYDİ'

"Beethoven'ın elde edilemeyen kadınlara aşık olma eğiliminde olduğunu da söyleyen yazar, sözlerine şöyle devam etti:

"20'li yaşlarının sonlarında seri bir şekilde aşık olur, sonra bir nevi unutur. 20’li yaşlarının sonlarında seri bir şekilde aşık olur, sonra bir nevi unutur. Sonra, 40 yaşına geldiğinde, hem yaptığı iş için romantik bir uyaran olarak buna ihtiyaç duyduğu için hem de bir ailesi olmadığını fark ettiği için yeniden aşık olmaya başlar. O dünyada yalnızdır. Ama bu aşamada da 41 yaşında, pejmürde ve pis kokulu bir adamdır."