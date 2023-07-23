Barbie ve Oppenheimer yarışında ilk 2 günün kazananı kim oldu?
21 Temmuz Cuma günü gösterime giren "Barbie", 172 bin 254 seyirci ile en iyi temmuz ayı cuma açılışını yapan filmi oldu. Film aynı gün vizyona giren "Oppenheimer"ı geride bıraktı
21 Temmuz Cuma günü gösterime giren "Barbie", 172 bin 254 seyirci ile en iyi temmuz ayı cuma açılışını yapan filmi oldu. Film aynı gün vizyona giren "Oppenheimer"ı geride bıraktı
1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie’nin filminin başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling yer alıyor.
Filmde, Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie’nin hikâyesini konu alıyor.
Barbie’nin diğer oyuncuları arasında, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlin ve Oscar ödüllü Helen Mirren yer alıyor.