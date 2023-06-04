Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında kıtlığa neden oldu
Temmuz 20’de vizyona girecek olan Barbie filminin setinde kullanılan pembe boyaların çokluğu, uluslararası boya kıtlığına neden oldu.
Yıllardır oyunları, kıyafetleri ve oyuncakları yapılan klasik Barbie serisi bu sene Temmuz ayında muhteşem bir film ile beyaz perdede gösterilecek.
Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı filmin setinde, görünen o ki haddinden fazla şekilde pembe boya kullanılmış.
Yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’in oturduğu Barbie filminde pembeye boyanan set, ikonik oyuncak bebeğe bir saygıyı gösterirken aynı zamanda fazla boya kullanımından dolayı pembe boyaların tükenmesine neden oldu.
Webtekno'da yer alan habere göre "Pamuk Prenses" ve "Küçük Kadınlar" gibi klasik masalları beyaz perdeye taşıyan yönetmen Gerwig, setteki her şeyin pembe olması konusunda ısrarcı oldu.