Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında kıtlığa neden oldu

Temmuz 20’de vizyona girecek olan Barbie filminin setinde kullanılan pembe boyaların çokluğu, uluslararası boya kıtlığına neden oldu.

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Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında kıtlığa neden oldu - Resim: 1

Yıllardır oyunları, kıyafetleri ve oyuncakları yapılan klasik Barbie serisi bu sene Temmuz ayında muhteşem bir film ile beyaz perdede gösterilecek. 

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Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında kıtlığa neden oldu - Resim: 2

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı filmin setinde, görünen o ki haddinden fazla şekilde pembe boya kullanılmış.

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Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında kıtlığa neden oldu - Resim: 3

Yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’in oturduğu Barbie filminde pembeye boyanan set, ikonik oyuncak bebeğe bir saygıyı gösterirken aynı zamanda fazla boya kullanımından dolayı pembe boyaların tükenmesine neden oldu.

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Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında kıtlığa neden oldu - Resim: 4

Webtekno'da yer alan habere göre "Pamuk Prenses" ve "Küçük Kadınlar" gibi klasik masalları beyaz perdeye taşıyan yönetmen Gerwig, setteki her şeyin pembe olması konusunda ısrarcı oldu. 

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