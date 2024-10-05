Babadağ'ın Tarihine Işık Tutan Fotoğrafların Sergisi Açıldı

Denizli Babadağ’da devam eden 6. BabaFest’te ilçenin tarihine ışık tutan fotoğraf sergisi ve yazar İsmail Yılmaz söyleşisi büyük beğeni topladı.



Denizli’nin Babadağ ilçesinde devam eden 6. BabaFest ve 5. Off-Road Gösterilerinin ikinci gününde “Babadağ’ın Tarihine Işık Tutan Fotoğraflar” sergisi ziyarete açıldı. Tüm Denizlilileri bu anlamlı fotoğrafları görmeye davet eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, “Babadağ’ın zengin tarihine ışık tutan fotoğrafların sergisini açtık. Bu fotoğraflar ilçemizin hikayesini anlatan anılarla dolu. Sergimize uğrayarak geçmişle bağ kurabilir, Babadağ’ın tarihini daha yakından keşfedebilirsiniz. Hepinizi Necip Ağa Sokağına bekliyoruz” dedi.



Serginin ardından Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen yazar İsmail Yılmaz imza günü ve söyleşisi büyük ilgi gördü. Başkan Murat Kumral, bu etkinlikte yaptığı konuşmasında; “Festivalimizin ikinci gününde Atatürk İlkokulu’nda harika bir söyleşi ve kitap imza günü gerçekleştirdik. Moderatörlüğünü Doğan Değirmenci’nin üstlendiği etkinlikte, kıymetli yazarımız İsmail Yılmaz bizlerle eserini ve yaşam hikayesini bizlerle paylaştı. Moderatörümüze, sevgili yazarımıza ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA