Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı

Aydın’daki Tralleis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, Antik Çağ'ın spor standartlarını değiştirecek nitelikte 2 bin yıllık devasa bir yüzme havuzu keşfedildi. Gün yüzüne çıkarılan 300 kişi kapasiteli bu 'olimpik' soğuk su havuzu, o dönem geleceğin profesyonel sporcularını yetiştiren elit bir eğitim kompleksinin parçası olarak kullanılıyordu.

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Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir merkezine 3 kilometre mesafede yer alan 2 bin yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 1

Zeytin ağaçlarının arasından yükselen antik kentteki kazılar, 40 bin metrekarelik hamam kompleksinde devam ediyor.

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 2

300 KİŞİLİK YÜZME HAVUZU

Prof. Dr. Murat Çekilmez, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdüğünü bildirdi.

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 3

Kentin yüzme havuzunda geçen yıl başlayan kazıları bitirdiklerini anlatan Çekilmez, "Yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık. Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu" diye konuştu.

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 4

ANTİK ÇAĞ’IN SPOR AKADEMİSİ

Çekilmez, özellikle sıcak yaz aylarında hamama gelen kişilerin havuzu serinlemek için kullandıklarını düşündüklerini anlatarak, yapının arkasında bir gymnasium (çok amaçlı eğitim kompleksi) olduğu için burada eğitim alan çocukların da yüzme havuzunu kullandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 5

Havuzun çevredeki antik kentlerdeki havuzlardan biraz daha büyük olduğuna dikkati çeken Çekilmez, şöyle devam etti:

"Bir günde 3-5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu. Yüzme de onlar için çok önemli olduğu için mutlaka her çocuk yüzmeyi öğreniyordu bu havuzlarda. Antik Çağ için olimpik sayılabilecek büyüklükte, burada sporcular yetiştirildiği için. Buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyor. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu. Derinliğine baktığımızda Antik Çağ havuz standardı 1,5 metre, burada da 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz."

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 6

56 KİLOMETRELİK HAT VE KUSURSUZ KANALİZASYON SİSTEMİ

Yapının üstünün Antik Çağ'da da açık olduğunu anlatan Çekilmez, "Burada kaynak su kullanılıyordu. Yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su sistemimiz var. Kentin kuzeyindeki dağlardan buraya ulaşıyordu. Yaptığımız kazılarda özellikle suyun hızlı boşaltılmasıyla ilgili kanalizasyon sistemine de rastladık. Yani hızlı bir şekilde dolduruluyor ve kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu" diye konuştu.

Aydın'da Büyüleyen Keşif: 2 Bin Yıllık 'Olimpik' Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 7

Çekilmez, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından havuza su doldurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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