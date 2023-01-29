Aydemir Akbaş: 'Öldü' haberlerine itibar etmeyin

Geçen günlerde kanser olduğunu duyuran sanatçı Aydemir Akbaş, hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Akbaş, "Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Aydemir Akbaş: 'Öldü' haberlerine itibar etmeyin

86 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş geçen günlerde sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurmuştu.

Aydemir Akbaş, yaptığı paylaşımında şunları ifade etmişti:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler."

Aydemir Akbaş, kanser olduğunu duyurmasının ardından hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Akbaş, çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" diyen Akbaş, paylaşımında şöyle konuştu:

"Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Sapasağlam ayaktayım. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk hem de Lazlık var, inadım inat kanseri yeneceğim."

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