Asya'nın Kapılarını Açan O Meydan Artık Korumada! Büyük İskender'in Tarih Yazan Mirasına Resmi Tescil

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Dünya askeri ve siyasi tarihinin en büyük kırılma noktalarından birine ev sahipliği yapan Çanakkale topraklarında, tarihi değiştirecek bir koruma kararına imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Büyük İskender'in doğu seferinin kaderini belirleyen tarihi savaş meydanını yasal güvence altına aldı.

2 BİN 300 YILLIK ASKERİ MİRAS TESCİLLENDİ

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yürütülen yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar ve antik kaynakların eşleştirilmesi sonucu dev bir adım atıldı.

Dünya tarihinin en ikonik komutanlarından Büyük İskender’in, Pers ordusunu bozguna uğratarak Asya İmparatorluğu’nun temellerini attığı M.Ö. 334 yılına ait Granikos Savaş Alanı, yapılan bilimsel tespitlerin ardından resmen "Tarihi Sit Alanı" olarak tescillendi.

'DÜNYA TARIHİNİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN DÖNÜM NOKTASI'

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm dünyaya duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Çanakkale’mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu eşsiz miras artık resmen koruma altında."

Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık.



Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık “Tarihi Sit Alanı”… pic.twitter.com/sumIkh8QQX — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 8, 2026

YENİ KÜLTÜR VE TURİZM ROTASI OLACAK

Alınan bu stratejik tescil kararı, bölgenin sadece fiziki olarak yağmalanmasını ve tahrip edilmesini önlemekle kalmayacak, aynı zamanda küresel turizm projelerinin de önünü açacak.

İlerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri, açık hava müze alanları ve arkeolojik çalışmalarla Granikos Meydanı'nın, uluslararası kültür turizmi rotalarına entegre edilerek dünya genelinden tarih meraklılarının ziyaretine açılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA