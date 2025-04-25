Arka Sokaklar'da Kahreden Veda

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in şehit olduğu görülürken, Aylin Komisere veda sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Arka Sokaklar'da Kahreden Veda

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünün fragmanında izleyiciler duygudan duyguya girdi. Dizinin tanıtımında, Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in şehit olduğu görüldü.

Arka Sokaklar'da Kahreden Veda - Resim : 1

Aylin Komiser’e veda edildiği sahnede ‘Ben Seni Çok Sevdim’ şarkısının fonda yer alması da izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Ozan Çobanoğlu'nun hayat verdiği Hakan Komiser'in, Aylin Komiser'e veda anları izleyenleri duygudan duyguya soktu. Aylin Komiser için düzenlenen cenaze töreninden anların da yer aldığı tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar arasına girerken dizinin takipçileri de yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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