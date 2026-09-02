Anyma’nın İstanbul Konseri İptal Edildi: Nedeni Şaşırttı

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'Anyma' adıyla tanınan elektronik müzik prodüktörü Matteo Milleri’nin İstanbul’da hayranlarıyla buluşması için hazırlanan organizasyon, son günlerde sahne tasarımı ve kullanılan görseller üzerinden başlayan tartışmaların ardından iptal edildi.

Sanatçının sahne performanslarında ekrana yansıtılan bazı sembol ve görüntüler, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından satanist ritüellerle ilişkilendirildi. Bu paylaşımların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte 12 Eylül’de İstanbul’da yapılması planlanan etkinliğe yönelik tepkiler de arttı.

SOSYAL MEDYADA İPTAL ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Görsellere ilişkin tartışmaların büyümesinin ardından sosyal medya platformlarında konserin iptal edilmesi yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Tartışmaların ardından İstanbul Valiliği etkinliği iptal etti.

Kaynak: Haber Merkezi