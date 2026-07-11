Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Tarihi Melikşah Hamamı’nda yürütülen kazı çalışmalarında, yapının yeni bölümleri ortaya çıkarıldı. Roma’dan Cumhuriyete uzanan tarihi miras, aslına uygun olarak restore edilecek.

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Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu
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Ankara’nın Çubuk ilçesi, Anadolu tarihine ışık tutacak dev bir arkeolojik keşfe ev sahipliği yapıyor. Melikşah Mahallesi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öncülüğünde yürütülen Tarihi Melikşah Hamamı kazı çalışmalarında tarihi yapının yeni bölümleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu - Resim : 1

'İLÇEMİZİ KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile kazı alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Demirbaş, hamamın, ilçenin önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu - Resim : 2

Kazı alanında ikinci etap kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Demirbaş, "Kazılar ilerledikçe yeni alanlar, yeni bölümler ve yapıya ait farklı unsurlar ortaya çıkıyor. Bu da bizleri sevindiriyor. İlçemiz, tarihi açıdan önemli geçmişe sahip. Bu tarihi hamamı kültür ve turizm açısından ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu - Resim : 3

SULARIN YÖNÜ DEĞİŞİNCE KADERİNE TERK EDİLMİŞ

Kazı Başkanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak da kazı çalışmalarının 2024 yılında başladığını belirterek, "Hamam Roma döneminden 1974 yılına kadar aktif kullanılmış. Hamam uzun yıllar kullanılmaya devam etmiş ancak bölgede açılan sondaj kuyusuyla su kaynağının yön değiştirmesi sonucu işlevini yitirerek kaderine terk edilmiş. Öncelikli hedefimiz kazı çalışmalarını tamamlayarak yapıyı tamamen ortaya çıkarmak. Ardından hazırlanacak restorasyon projeleriyle hamamı ilk inşa edildiği dönemdeki görünümüne kavuşturmayı ve gelecek nesillere kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Altından Dev Miras Çıktı: 2 Bin Yıllık Roma Hamamının Yeni Bölümleri Bulundu - Resim : 4

Kazı çalışmalarının etaplar halinde sürdürüleceği tarihi hamamın, restorasyonun tamamlanmasının ardından kültür ve turizm amaçlı ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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