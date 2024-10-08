Ankara ve İstanbul Kültür Yolu Festivalleri Yoğun İlgi Gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, herkesin kültür sanatla buluşması hedefiyle düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Ankara ve İstanbul durağında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını bildirdi.

Selim Terzi, Ankara ve İstanbul'da sona eren Türkiye Kültür Yolu Festivali ve diğer illerdeki etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ankara Kültür Yolu Festivalini 29 Eylül, İstanbul Kültür Yolu Festivalini ise 6 Ekim'de tamamladıklarını belirten Terzi, her iki şehirdeki katılımcı sayılarına bakıldığında, festival süreçlerinden sanatçıların ve katılımcıların çok memnun ve mutlu olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Festivalde Picasso, Frida Kahlo ve Andy Warhol sergilerinin yer almasının ziyaretçileri çok mutlu ettiğini, Sebastiao Saldago'nun bizzat İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne katılmasının etkinliği anlamlı kıldığını dile getiren Terzi, şunları söyledi:

"İstanbul'daki festivalin ana kalbi Atatürk Kültür Merkezi yani AKM, restorasyondan sonra çok güzel bir mekan, çok güzel bir kültür sanat yaşam alanı haline geldi. Festival kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde sadece 140 bin ziyaretçi ağırladık. Orada Picasso, Andy Warhol, Refik Anadol sergilerimiz ve sanat kurumlarımızın yaptığı kültür sanat işleri sunuldu.

Grand Pera'da Frida Kahlo sergimizi 48 bin ziyaretçi gezdi. Sadece İstanbul'daki sergilerimizi, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yani 9 günde 200 binin üzerinde misafirimiz ziyaret etti ve bu çok güzel bir rakam. İstanbul'da 110'un üzerinde mekanda etkinlikler yapıldı, açık alanda enstalasyonlarımız, sokak sahnelerimiz oldu. 3 büyük konser sahnemiz vardı, günlük 50-60 bin sanatsever katıldı bu konserlere. İstanbul, Türkiye Kültür Yolu Festivalini layıkıyla hissetti."

Terzi; Picasso, Andy Warhol, Frida Kahlo ve Sebastiao Salgado sergilerinin, festival tamamlanmasına rağmen süreceğine işaret ederek, "Frida Kahlo Günlükleri sergisi, Grand Pera'da 26 Ekim'e kadar devam edecek. Picasso, Andy Warhol ve Sebastiao Salgado sergisi de yıl sonuna kadar ziyaretçileri bekliyor olacak. Picasso sergisi, Ankara'da yıl sonuna kadar görülebilecek. Önemli sergileri getirdiğimizde şehirlerde uzun süre kalmalarını istiyoruz." dedi.

- "ANKARA'DAKI KONSERLERE GÜNLÜK 30 BININ ÜZERINDE KATILIM OLDU"

Ankara'daki festivalde, Başkent Millet Bahçesi'nde 9 gün süren açık hava konserlerine ilgiyi bizzat yerinde gözlemlediklerini anlatan Terzi, şunları kaydetti:

"İnsanlar konserlerden çok mutlu ayrıldılar. Ankara'daki konserlere günlük 30 binin üzerinde katılım oldu. Bu da konserlere, yaklaşık 200-250 bin arasında kişinin katılım gösterdiğine işaret ediyor. Kültür Yolu Festivallerinin, herkesin ulaşabileceği bir kültür sanat şölenine dönüşmesi hedefimiz vardı ve hedefimize ulaştık. Herkesin kendisine dair bir şeyler bulabileceği etkinlikler yapıldı. Ankara ve İstanbul Kültür Yolu Festivallerinde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştığımızı görebiliyoruz."

Selim Terzi, festivalde, Filistin'deki zulme ışık tutan sergilerin, sinema söyleşilerinin yapıldığını da aktardı.

2-10 Kasım'daki Antalya ve 26 Ekim-3 Kasım'daki İzmir Kültür Yolu Festivallerinde de yine Frida Kahlo, Picasso ve Andy Warhol sergilerini sanatseverlerle buluşturacaklarını belirten Terzi, 11-19 Ekim Diyarbakır Kültür Yolu Festivali için de hazırlıkların tamamladığını ifade etti.

- "2025 ve hatta 2026'nın özel etkinlikleri için görüşmeler yapıyoruz"

Bu yıl festivalin 16 şehirde yapıldığına dikkati çeken Terzi, gelecek yıl, 4-12 Ekim'de Malatya, 17-25 Mayıs'ta Manisa, 10-18 Mayıs'ta ve 6-14 Eylül'de Kayseri'nin eklenmesiyle Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 20 şehirde düzenleneceğini bildirdi.

Selim Terzi, "2025 yılı festivaline çalışmaya başladık. Geçen hafta yeni eklenen şehirlerimizin yerel yönetimleri ve kendi il müdürlüklerimizle görüşmeler yaptık. 2025 ve hatta 2026 yılının özel etkinlikleri için görüşmeleri sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA