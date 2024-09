Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Siena Fotoğraf Ödüllerinde Ses Getirdi

SİENA (AA) - İtalya'da düzenlenen "Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri"nde, bu yıl Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri 11 ödül kazandı.

Fotoğraf alanında uluslararası ün ve prestije sahip Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 2024 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu. AA foto muhabirleri, farklı kategorilerde toplamda 11 ödül alarak dünyaca ünlü yarışmaya damgasını vurdu.

Siena Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde, AA'nın Gazze'deki foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın "Irreplaceable" başlıklı karesi, "yılın fotoğrafı"ı seçildi.

Jadallah ayrıca "Attacks Lighting the night" başlıklı fotoğrafıyla da "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

"Yılın Fotoğrafçısı" ödülü dolayısıyla Gazze'den Siena'ya bir video mesaj gönderen Jadallah, AA'da foto muhabiri olarak çalıştığını belirterek "7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden soykırımın en derin acılarına bir gazeteci olarak tanık oldum. Bu, hayatımı adadığım ve geride bırakmak istediğim mirastır; gerçeği açığa çıkarmak ve kimliğine bakmaksızın mazlumları savunmak." dedi.

Jadallah mesajında, şunları kaydetti:

"Halkımın geri kalanının yaşadıklarını ben de yaşadım, ailem ve ben evimizin enkazından kurtarıldık. Her şeyi kameramın vizöründen, ailemin hikayesinden gördüm ve hissettim. Çocuklarım, eşim ve yaralı annem ölümden kaçmak için Gazze'den ayrıldı ve onlarla görüşemiyorum. Onların sesini duymanın tek yolu telefon görüşmesi. Savaşın bitmesini ve çocuklarıma, eşime ve her zaman özlem duyduğum anneme kavuşmayı diliyorum. Biliyorsunuz ki Gazze'deyim ve abluka ve devam eden savaş nedeniyle törene katılamadım."

Jadallah'ın mesajı uzun süre salonun tamamı tarafından ayakta alkışlandı.

- AA FOTO MUHABİRLERİ FARKLI ALANLARDA ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLDÜ

Törende AA'nın Gazze'deki foto muhabirlerinden Mustafa Hassona da "İsrail’in Gazze Saldırıları" serisiyle "Storyboard" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Hassona ayrıca "Among Rubbles" başlıklı karesiyle "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde mansiyon ödülünü aldı.

AA'nın Gazze'deki serbest foto muhabirlerinden Belal Khaled, "Hikaye anlatımı: Genel Haberler" kategorisinde "Remnants of Israel's Attacks on the Gaza Strip" isimli fotoğraf serisiyle mansiyon ödülünü kazandı.

Siena Fotoğraf Ödülleri'nin "Etkileyici Yüzler ve Karakterler" kategorisinde de Ankara Kıdemli Foto Muhabiri Erçin Ertürk, Ukrayna'da çektiği kadın asker fotoğrafıyla mansiyon ödülünün sahibi oldu.

AA'nın serbest muhabirlerinden Wojciech Grzedzinski de Ukrayna'da çektiği yaralı kurtulan kız fotoğrafı ile "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Siena Ödülleri'nde, AA İstanbul kıdemli foto muhabirlerinden Arif Hüdaverdi Yaman, "Yüzyılın Felaketi" başlıklı fotoğrafı ile "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

AA'nın Ukrayna'daki serbest foto muhabirlerinden Diego Herrera da "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde Ukrayna’da çektiği yaralı asker fotoğrafı ile mansiyon ödülü aldı.

AA İstanbul Foto Muhabiri Cem Tekkeşinoğlu, "Türkiye’de deprem" başlıklı fotoğrafı ile "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde "Dikkat Çekici Sanat Eseri (Remarkable Artwork)" ödülünü kazandı.

Siena'da AA Kıdemli Kameramanı Lokman Vural Elibol da "Kısa Belgesel Film" kategorisinde "Kıyamet Pusunda New York" videosu ile mansiyon ödülüne layık görüldü.

- "(Jadallah'ın) Onun yakaladığı kare gerçekten güçlü"

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin kurucusu ve sanat yönetmeni Luca Venturi, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yıl 10'uncu yılını kutladıklarını ifade ederek, "Bu çok özel bir yıl. 10. yılı temsil ediyor. O nedenle önceki yıllarda kazananları da davet ettik." dedi.

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin 10. yılında ana ödüle layık görülerek 2024 yılının fotoğrafçısı seçilen Ali Jadallah'ın aralarında olamamasına çok üzüldüklerini dile getiren Venturi, "Onun buraya farklı nedenlerden ötürü gelemediğini biliyoruz. Ancak onun yakaladığı gerçekten güçlü, anlam dolu ve bizim tarihimizin önemli bir parçasını temsil eden fotoğrafı kalbimizde kaldı." diye konuştu.

Venturi, AA foto muhabirlerinin bu yılki törene kazandıkları ödüllerle damga vurmasıyla ilgili, "Bu yıl Anadolu Ajansından çok sayıda görsel geldiğini gördük. Bu bizi çok memnun ediyor. Bu durum hem ajansın hem de foto muhabirlerinin önemini açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

