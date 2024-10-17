Alman Heavy Metal Grubu Accept, İstanbul'da Konser Yaptı

DJ performansı ve Türk rock grubu Saints N Sinners'ın konserinden sonra solist Mark Tornillo öncülüğünde sahneye çıkan grup, "The Reckoning" şarkılarıyla konsere başladı.

Grup, daha sonra yeni albümleriyle aynı ismi taşıyan "Humanoid" şarkısının yanı sıra "Restless and Wild", "Midnight Mover", "Zombie Apocalypse" ve "Breaker" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Tornillo'ya solo gitarda grubun kurucusu Wolf Hoffman, ritim gitarda Uwe Lulis, basgitarda Martin Motnik ve davulda Christopher Williams eşlik etti.

Seyircilere hitap eden Tornillo, 14 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser vermekten ötürü mutluluğunu dile getirdi ve soğuk havaya rağmen alanı dolduran seyircilere teşekkür etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, grubun klasikleşmiş şarkılarından "Balls to the Wall" ile son buldu.

Kaynak: AA