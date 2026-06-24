AKM'de Dev Buluşma: Viyana Senfoni Orkestrası 125. Yılında İstanbul’u Büyüledi

Dünyanın en saygın müzik topluluklarından Viyana Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 125. yılında 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul’a geldi. AKM'de kapalı gişe seslendirilen konserde, şef Petr Popelka yönetimindeki orkestra, ödüllü piyanist Bruce Liu'ya eşlik ederek müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Dünyanın saygın orkestralarından Viyana Senfoni Orkestrası, 125. yılında iki günlük özel bir programla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "54. İstanbul Müzik Festivali"ne konuk oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Petr Popelka'nın şefliğinde topluluk, Çin asıllı ödüllü piyanist Bruce Liu'ye eşlik etti. Paris'te doğup, Montreal'de büyüen Liu, çok kültürlü kimliğini sanatına da yansıtıyor.

AKM'de Dev Buluşma: Viyana Senfoni Orkestrası 125. Yılında İstanbul’u Büyüledi - Resim : 1

BEETHOVEN VE SCHUBERT ESERLERİ YANKILANDI

Konser programının ilk bölümünde, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın "Allegro con brio", "Largo" ve "Rondo. Allegro" bölümlerinden oluşan "Do minör 3 No'lu Piyano Konçertosu, Op. 37" eseri seslendirildi. Ara sonrasında ise Avusturyalı besteci Franz Schubert'in "Büyük" olarak da bilinen "Do Majör 9 No'lu Senfoni, D 944" adlı eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

AKM'de Dev Buluşma: Viyana Senfoni Orkestrası 125. Yılında İstanbul’u Büyüledi - Resim : 2

Yaklaşık 60 dakika süren senfoni, "Andante-Allegro ma non troppo", "Andante con moto", "Scherzo (Allegro vivace)-Trio" ve "Allegro vivace" bölümleriyle icra edildi.

Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen ve tüm biletleri tükenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

İKİNCİ KONSER YARIN

Orkestra, yarın da 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki ikinci konserinde viyolonsel sanatçısı Kian Soltani'ye eşlik edecek. Topluluk ile Soltani, geçen ocak ayında besteci Marcus Nigsch'in 1 No'lu Viyolonsel Konçertosu'nun dünya prömiyerinde de birlikte sahne almıştı.

AKM'de Dev Buluşma: Viyana Senfoni Orkestrası 125. Yılında İstanbul’u Büyüledi - Resim : 3

Bu konser için hazırlanan özel program, Viyana Senfoni Orkestrası ile Soltani'nin süregelen sanatsal işbirliğini İstanbul'a taşıyacak.

İKSV, ayrıca festival sahnesinde yer alan her bir sanatçı için fidan bağışında bulunuyor.

Kaynak: AA

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