Adana'da Evgeny Grinko Rüzgârı

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Adana'da konser verdi. Çukurova Amfi Tiyatro'daki konserde sanatçıya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Hayranları, "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı çalan müzisyenin sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı alkışladı.

Kaynak: AA