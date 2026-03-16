98. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Geceye 'One Battle After Another' Damgası
Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle 98. kez sahiplerini buldu. One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 ödül kazanırken, 16 dalda aday gösterilen Sinners (Günahkarlar) geceden 4 ödülle ayrıldı. En İyi Yabancı Film Ödülü’nü anons etmek için sahneye çıkan Javier Bardem’in “Savaşa hayır, Özgür Filistin” mesajı ise geceye damga vuran anlardan biri oldu.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu.
Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) En İyi Film, En İyi Yönetmen, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Kast olmak üzere 6 dalda ödüle uzandı.
16 dalda aday gösterilerek rekora imza atan Sinners (Günahkarlar) ise En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Orijinal Müzik ödüllerini kazandı.
'SAVAŞA HAYIR, ÖZGÜR FİLİSTİN'
En İyi Yabancı Film Ödülü’nü anons etmek üzere sahneye çıkan Javier Bardem, konuşmasında “No to war. Free Palestine” (Savaşa hayır, Özgür Filistin) diyerek mesaj verdi.
Ünlü oyuncu, kırmızı halıda taktığı rozetlere ilişkin de açıklama yaptı. Bardem, “2003’te Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum. O savaş yasadışıydı. Şimdi ise 23 yıl sonra Trump ve Netanyahu’nun başka bir yalanla yarattığı yeni bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
İşte gecenin kazananları...
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan/Weapons
- En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters
- En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls
- En İyi Kostüm Tasarım: Frankenstein
- En İyi Makyaj/Styling: Frankenstein
- En İyi Casting: One Battle After Another
- En İyi Kısa Film: The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn
- En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another/Paul Thomas Anderson
- En İyi Özgün Senaryo: Sinners/Ryan Coogler
- En İyi Yapım Tasarımı: Frankenstein
- En İyi Görsel Efekt: Avatar Fire&Ash
- En İyi Kısa Belgesel: All The Empty Rooms
- En iyi Belgesel: Mr. Nobody Against Putin
- En İyi Orijinal Film Müziği: Sinners
- En iyi Ses: F1
- En İyi Kurgu: One Battle After Another
- En İyi Sinematografi: Sinners
- En İyi Orijinal Şarkı: Golden/Kpop Demon Hunters
- En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson/One Battle After Another
- En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan
- En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley
- En İyi Film: One Battle After Another
- En İyi Yabancı Film: Sentimental Value
Kaynak: Haber Merkezi