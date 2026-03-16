98. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Geceye 'One Battle After Another' Damgası

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu.

Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) En İyi Film, En İyi Yönetmen, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Kast olmak üzere 6 dalda ödüle uzandı.

16 dalda aday gösterilerek rekora imza atan Sinners (Günahkarlar) ise En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Orijinal Müzik ödüllerini kazandı.

'SAVAŞA HAYIR, ÖZGÜR FİLİSTİN'

En İyi Yabancı Film Ödülü’nü anons etmek üzere sahneye çıkan Javier Bardem, konuşmasında “No to war. Free Palestine” (Savaşa hayır, Özgür Filistin) diyerek mesaj verdi.

Ünlü oyuncu, kırmızı halıda taktığı rozetlere ilişkin de açıklama yaptı. Bardem, “2003’te Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum. O savaş yasadışıydı. Şimdi ise 23 yıl sonra Trump ve Netanyahu’nun başka bir yalanla yarattığı yeni bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

İşte gecenin kazananları...

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan/Weapons

Amy Madigan/Weapons En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls

The Girl Who Cried Pearls En İyi Kostüm Tasarım: Frankenstein

Frankenstein En İyi Makyaj/Styling: Frankenstein

Frankenstein En İyi Casting: One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Kısa Film: The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva

The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn

Sean Penn En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another/Paul Thomas Anderson

One Battle After Another/Paul Thomas Anderson En İyi Özgün Senaryo: Sinners/Ryan Coogler

Sinners/Ryan Coogler En İyi Yapım Tasarımı: Frankenstein

Frankenstein En İyi Görsel Efekt: Avatar Fire&Ash

Avatar Fire&Ash En İyi Kısa Belgesel: All The Empty Rooms

All The Empty Rooms En iyi Belgesel: Mr. Nobody Against Putin

Mr. Nobody Against Putin En İyi Orijinal Film Müziği: Sinners

Sinners En iyi Ses: F1

F1 En İyi Kurgu: One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Sinematografi: Sinners

Sinners En İyi Orijinal Şarkı: Golden/Kpop Demon Hunters

Golden/Kpop Demon Hunters En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson/One Battle After Another

Paul Thomas Anderson/One Battle After Another En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan

Michael B. Jordan En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley

Jessie Buckley En İyi Film: One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Yabancı Film: Sentimental Value

