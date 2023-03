95'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazanan isimler ve yapımlar

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatro’sunda gerçekleşen törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

En İyi Film Ödülü'nü "Everything Everywhere All At Once" kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü'nü de "Everything Everywhere All at Once" filmiyle Daniel Kwan ve Daniel Scheinert aldı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "The Whale" filmindeki rolüyle Brendan Fraser alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne "Everything Everywhere All At Once" filmiyle Michelle Yeoh değer görüldü.

Törende kazanan isimler ve yapımlar şöyle...

EN İYİ FİLM

Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda)

EN İYİ YÖNETMEN

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Brendan Fraser (The Whale)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Women Talking

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Everything Everywhere All At Once

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front (Almanya)

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

All Quiet On The Western Front

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Black Panther: Wakanda Forever

EN İYİ FİLM KURGUSU

Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ANİMASYON

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

EN İYİ BELGESEL

Navalny

EN İYİ KISA ANİMASYON

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

EN İYİ KISA BELGESEL

The Elephant Whisperers

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

The Whale

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

All Quiet on the Western Front

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

All Quiet On The Western Front (Volker Bertelmann)

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

Naatu Naatu (From "RRR")

EN İYİ SES KURGUSU

Top Gun: Maverick

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avatar: The Way of Water

EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ

An Irish Goodbye