95'inci Oscar Ödül Töreni'nden kareler
Bu yıl 95'incisi gerçekleşen Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü'nü "Everything Everywhere All At Once" kazandı. 95'inci Oscar Ödül Töreni'nin öne çıkanları...
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.
En İyi Film Ödülü'nü "Everything Everywhere All At Once" kazandığı törenin öne çıkan anları:
En İyi Görsel Efekt Ödülü'nü takdim etmek için sahneye çıkan yönetmen Elizabeth Banks'e, ayı kostümü giyen bir yardımcı sunucu eşlik etti.
Bu yılın gişe rekorları kıran filmi "Cocaine Bear"ı yöneten Banks'in vizyona girdiği haftalardan bu yana dünya genelinde 65 milyon dolar hasılat yapan yeni gerilim filmi, 40 yıl önce Georgia'da uçaktan atılan yüksek dozda kokaini yiyen 175 kiloluk bir boz ayının gerçek hikâyesinden esinleniyor.
Banks, ödül takdimi konuşmasında "Eğer görsel efektler olmasaydı, 'Cocaine Bear'daki ayı böyle korkunç görünecekti" dedi.
"The Banshees of Inisherin"de Colin Farrell'in karakteri Pádraic'in yardımcısı olan Eşek Jenny, törende sahneye çıkarıldı.
Birkaç yıl önce "A Star Is Born" filmi için yaptığı "Shallow" şarkısının seslendirmek için Oscar törenine katılan Lady Gaga, bu yıl da sahneye çıktı. Gaga, "Top Gun: Maverick"ten aday gösterilen "Hold My Hand" şarkısını seslendirdi.