95'inci Oscar Ödül Töreni'nden kareler

En İyi Görsel Efekt Ödülü'nü takdim etmek için sahneye çıkan yönetmen Elizabeth Banks'e, ayı kostümü giyen bir yardımcı sunucu eşlik etti.

Bu yılın gişe rekorları kıran filmi "Cocaine Bear"ı yöneten Banks'in vizyona girdiği haftalardan bu yana dünya genelinde 65 milyon dolar hasılat yapan yeni gerilim filmi, 40 yıl önce Georgia'da uçaktan atılan yüksek dozda kokaini yiyen 175 kiloluk bir boz ayının gerçek hikâyesinden esinleniyor.

Banks, ödül takdimi konuşmasında "Eğer görsel efektler olmasaydı, 'Cocaine Bear'daki ayı böyle korkunç görünecekti" dedi.