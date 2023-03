95'inci Oscar Ödül Töreni'nden kareler

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

En İyi Film Ödülü'nü "Everything Everywhere All At Once" kazandığı törenin öne çıkan anları: