7. Burhaniye Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

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7. Burhaniye Kitap Fuarı, ilçeyi beş gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek. 22-26 Temmuz arasında yüzlerce yayınevi ile çok sayıda yazar, şair, akademisyen ve sanatçının yanı sıra paneller, söyleşiler, imza günleri, tiyatro gösterileri, dinletiler ve açık hava sinemaları dört farklı noktada vatandaşlarla buluşacak.

ONUR KONUĞU ŞÜKRÜ ERBAŞ

Bu yılın onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatının önemli şairlerinden Şükrü Erbaş olacak.

BELEDİYE BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İlçenin kültür ve sanat alanındaki kimliğini her geçen yıl daha da güçlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, fuara ilişkin şunları söyledi:

"Her yıl daha büyük bir heyecanla düzenlediğimiz kitap fuarımızda edebiyat tutkunları ve sanatseverlerle yeniden bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kitaplarla büyüyen çocukların, sanatla güçlenen gençlerin ve okumayı yaşam biçimi haline getiren toplumların geleceğe çok daha sağlam adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Kültür ve sanata yaptığımız her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize bırakacağımız en değerli miras olarak görüyoruz. Burhaniye’mizin sokakları kitaplarla, meydanları edebiyatla buluşurken, deniz esintisine şiir eşlik edecek. Açık hava sinemalarıyla da nostalji atmosferini yeniden yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kültür ve sanat buluşmasına davet ediyorum."

Kaynak: ANKA