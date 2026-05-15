55. Orhan Kemal Roman Armağanı, Kırmız Buğday Romanıyla Ahmet Büke’nin Oldu

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Orhan Kemal adına verilen Roman Armağanı bu yıl 55’inci kez sahibini buldu.

Ödül, Ahmet Büke’ye, Can Yayınları etiketiyle yayımlanan 'Kırmızı Buğday' adlı romanı nedeniyle verildi. Orhan Kemal’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ödülün seçici kurulunda A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç yer aldı.

74 ESER ARASINDAN SEÇİLDİ

Bu yıl 74 eserin değerlendirildiği yarışmada seçici kurul, Ahmet Büke’nin romanını; Kurtuluş Savaşı’nı toprak mülkiyeti, kırsal dönüşüm ve sınıfsal ilişkiler ekseninde ele alış biçimi nedeniyle ödüle değer buldu. Kurul açıklamasında romanın güçlü kurgusu, dil kullanımı ve gerçekçi karakterleriyle öne çıktığı vurgulandı. Ödül töreni, Orhan Kemal’in ölüm yıl dönümü kapsamında 2 Haziran’da İstanbul Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

TÜRK EDEBİYATININ GÜÇLÜ KALEMİ

1970 yılında Manisa’nın Gördes ilçesinde doğan Ahmet Büke, edebiyat dünyasında özellikle öyküleriyle tanındı. İlk kitabı “İzmir Postası’nın Adamları” ile dikkat çeken yazar, “Alnı Mavide” kitabıyla Oğuz Atay Öykü Ödülü’nü, “Kumrunun Gördüğü” ile de Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. Büke, daha önce yayımlanan “Deli İbram Divanı” romanıyla da Vedat Türkali Roman Ödülü’ne değer görülmüştü. Son olarak “Kırmızı Buğday” ile Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanan yazar, çağdaş Türk edebiyatının öne çıkan isimleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: ANKA