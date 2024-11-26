52. Uluslararası Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu: Haluk Bilginer Bu Kez Emmy'yi Kazanamadı

Bu yıl 52'ncisinin düzenlendiği Uluslararası Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonundaki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Haluk Bilginer de törende yerini almak üzere New York'a gitti.

Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'The Sixth Commandment' ile İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Timothy Spall aldı.

Haluk Bilginer'in bu yılki Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki rakipleri şöyleydi;

Julio Andrade... Betinho: No Fio da Navalha (Brezilya)

Laurent Lafitte... Tapie (Fransa)

Timothy Spall... The Sixth Commandment (İngiltere)

2019'DA 'EN İYİ ERKEK OYUNCU' SEÇİLMİŞTİ

Haluk Bilginer, 2019'da da aynı adlı dizide 'Agâh Beyoğlu' karakteriyle, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

'En İyi Erkek Oyuncu Performansı'

Timothy Spall, The Sixth Commandment'ta — Wild Mercury Productions / True Vision

Birleşik Krallık

'En İyi Kadın Oyuncu Performansı'

Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying in Hunger — Şarkı Sesi Prodüksiyonu / Netflix

Tayland

'En İyi Dram Dizisi'

Les Gouttes de Dieu ( Tanrının Damlaları ) — Efsanevi Eğlence / Les Productions Dynamic / 22H22 / Adline Entertainment / Fransa Télévisions / Hulu Japonya

Fransa

'En İyi Komedi'

División Palermo — K&S Films / Netflix

Arjantin

'En İyi Belgesel'

Otto Baxter: Bir Lanet Korku Hikayesi Değil — Hikaye Filmleri / Archface Filmleri / Sky Belgeselleri

Birleşik Krallık

'Sanat Programlama'

Pianoforte — Telemark / HBO / Fryderyk Chopin Enstitüsü / Ventana / ZDF/ Arte / Mazovia Varşova Film Fonu / MX35 / Polonya Film Enstitüsü

Polonya

'Senaryosuz Eğlence'

Restaurant Misverstand ( Hata Yapan Restoran ) — Roses Are Blue / CPL Productions / Motion Content Group / Seven.One Studios International

Belçika

'Kısa Formlu Seri'

Punt de no retorn ( Dönüşü Olmayan Nokta ) — TV3 Katalonya

İspanya

'Spor Belgeseli'

Brawn: The Impossible Formula 1 Hikayesi — North One Television / Disney+

Birleşik Krallık

'Pembe Dizi'

La Promesa ( Yemin ) — Bambu Producciones, bir STUDIOCANAL Şirketi

İspanya

'TV Filmi / Mini Dizi'

Liebes Kind ( Sevgili Çocuk ) — Constantin Film AG / Netflix

Almanya

'Çocuklar: Animasyon'

Tabby McTat — Magic Light Pictures

Birleşik Krallık

'Çocuklar: Gerçek'

La Vida Secreta de tu Mente ( Zihninizin gizli hayatı ) — Warner Bros. Discovery

/ Pictoline / Mighty Animation

Meksika

'Çocuklar: Canlı Aksiyon'

En af Drengene ( Oğlanlardan Biri ) — Apple Tree Productions / Viaplay

Danimarka